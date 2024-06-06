Миому размером с футбольный мяч удалили 49-летней пациентке подмосковные врачи

Новообразование было доброкачественным, при этом визуально живот пациентки соответствовал двадцать шестой неделе беременности. Женщину беспокоили сильные боли, длительные кровотечения, задержка стула, сильная утомляемость.

Врачи провели лапаротомическую операцию, которая длилась один час. Как отметил заведующий гинекологическим отделением Игорь Ликий, кровопотеря была минимальной.

«Гигантский узел миомы сдавливал кишечник и мочевой пузырь, доходил верхним краем практически до ребер. Новообразование было удалено с минимальной кровопотерей, при этом матка и придатки матки сохранены», — сказал специалист.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее готовят к выписке.