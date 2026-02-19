«Мир стал похож на киностудию». Житель Лондона попал в психушку из-за недосыпа

Причиной госпитализации стала продолжительная бессонница: британец не спал более недели. Как сообщает издание Daily Mail, сочетание острого стресса и недосыпа спровоцировало у него маниакальный психоз.

В какой-то момент мужчина утратил связь с реальностью, ему начало казаться, что его жизнь — это съемки фильма, а сам он оказался в ловушке, подобно главному герою кинокартины «Шоу Трумана». Толчком к развитию болезни стала его деятельность, связанная с помощью бездомным. Пытаясь привлечь пожертвования, Томми генерировал одну безумную идею за другой, и его план действий становился все более рискованным и неадекватным.

Близкие, заметив неладное, настояли на визите в больницу. В приемном покое Грейвс вел себя необычайно возбужденно и странно, однако медикаментозное лечение помогло стабилизировать состояние. Только когда пациенту удалось нормализовать сон, его самочувствие улучшилось. Путь к полному выздоровлению занял около месяца.

Теперь мужчина серьезно пересмотрел свой образ жизни. Он неукоснительно следит за режимом сна и уверяет, что это кардинально изменило его жизнь: повысило работоспособность и подарило долгожданное чувство спокойствия и нормального состояния.

