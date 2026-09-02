Уехать, чтобы не отдохнуть: стало известно, почему мы не умеем расслабляться

Поездка на море или в горы сама по себе еще не гарантирует отдыха — можно улететь за тысячи километров, но мысленно остаться в рабочем чате, и тогда отпуск превращается в декорацию без исцеления. Психолог Любовь Наумова в интервью радио Sputnik разобрала главные ловушки, которые мешают нам восстановиться, даже когда мы физически покинули офис.

По ее словам, главная проблема — это не география, а психология: мы продолжаем проверять почту, бояться пропустить звонок, переживать, что «без нас все рухнет», и в итоге никуда не уезжаем, даже лежа на пляже с коктейлем.

Раскрывая глубину проблемы, эксперт выделяет три ключевых фактора. Первый — мы превращаем отпуск в еще один проект: обязательно посмотреть все, везде успеть, сделать лучшие фото, посетить пять экскурсий. Вместо отдыха — гонка с дедлайном в виде обратного рейса. Второй фактор — двух недель отпуска просто недостаточно, если одиннадцать месяцев вы жили в режиме хронического истощения, спали по пять часов и работали без выходных. Организм нельзя «проспать» за семь дней, это как пытаться зарядить мертвый аккумулятор за пять минут. Третий фактор — нам стыдно ничего не делать. Мы привыкли оценивать день по количеству сделанных дел: ответил на письма — молодец, сходил в спортзал — продуктивный, а просто полежать на диване — «потеря времени».

По ее мнению, последствия такого подхода — выгорание, тревожность и постоянное чувство вины, которое не дает расслабиться даже в законный выходной. Наумова предупреждает: дела никогда не кончатся, и, если не остановиться осознанно, организм остановится сам, но уже в виде болезни. Она призывает перестать воспринимать отдых как «награду за хорошее поведение» — это не приз за продуктивность, а такая же базовая потребность, как сон и еда. Важно понять, какой отдых восстанавливает именно вас: если вы работаете с людьми — вам нужна тишина, если сидите за компьютером — движение и природа, если принимаете решения — день без выбора.

Эксперт отметила, что важно ввести в свою жизнь простое правило — хотя бы небольшой кусочек каждого дня должен существовать без пользы. Не для карьеры, не для детей, не для фигуры. А просто потому, что вам приятно. И тогда даже короткая поездка станет настоящим отпуском, а не очередной работой.

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