«Многие забывают об этом»: выяснилось, можно ли переболеть коклюшем несколько раз

В России идет резкое увеличение случаев коклюша. Региональные отделения Роспотребнадзора фиксируют вспышки болезни в Челябинской (182 случая с начала года, что в 8,7 раз больше, чем за тот же период 2022-го) и Томской областях (164 случая, 82 раза), Татарстане (412 случаев, 43,4 раза) и Санкт-Петербурге (рост на 12,3%, количество не указывается).

Как заявил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов, рост инфицированных может быть связан как с отменой антиковидных ограничений, так и с очередным ростом заболеваемости, свойственным для коклюша.

В августе этого года Росстат отчитался, что на детей приходится 94,2% всех случаев заражения. Причем подобная тенденция — стремительное увеличение числа заболевших «детскими инфекциями» — наблюдается и в странах Европы.

«Это может быть связано с тем, что во время пандемии все сидели дома и ограничивали контакты, поэтому корь, дифтерия, коклюш, да даже и вирусные заболевания какое-то время почти не диагностировались», — рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» Жанна Шмидт, патолог из Германии.

Она подчеркнула, что коклюш был всегда и никуда не исчезал, но для его официального подтверждения нужен обязательный бактериологический посев, на который врачи по разным причинам могут и не направить. Особенно взрослого пациента.

«Поставят любой другой диагноз. Бронхит, пневмонию, а это все старый добрый коклюш. Одну мою немецкую знакомую лечили от «бронхита» 8 раз. Она тоже врач, но физиолог, не инфекционист. А я вижу, что это коклюш. Стала ее расспрашивать, она в ужасе: «Неужели коклюш? Я же привита!» Коклюшем неоднократно болеют, многие забывают об этом. Нет пожизненного иммунитета, все зависит от организма самого человека», — объяснила Шмидт.

Тогда она посоветовала пациентке позвонить инфекционистам и в научной лаборатории проверить диагноз. И все подтвердилось.

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