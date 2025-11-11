Фото: [ Эксперимент РИАМО: как выбрать красную икру на Новый год/Медиасток.рф ]

В преддверии новогодних праздников россиян предупредили о потенциальных рисках чрезмерного употребления красной икры.

В интервью интернет-изданию «Абзац» диетолог Елена Соломатина отметила, что этот популярный деликатес может представлять опасность для здоровья при несоблюдении рекомендуемых норм потребления.

«Человек, страдающий от повышенного давления, переедая икры, находится на грани гипертонического криза. Такое количество соли подтолкнет его к катастрофическим последствиям и вызовет отеки и нагрузку на почки», — отметила она.

Наличие жиров, включая полезные омега-3 кислоты, в больших количествах оказывает негативное воздействие на печень. При определенных условиях это может вызвать проблемы с желчным пузырем, включая его загибы или движение существующих камней.

Кроме того, высокая концентрация белка, по словам Соломатиной, также оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, печень и поджелудочную железу.

Специалист рекомендует ограничивать суточное потребление красной икры двумя чайными ложками. В целом особое внимание следует уделять общему контексту праздничного застолья, поскольку другие традиционные новогодние продукты также содержат значительное количество соли и жиров.

