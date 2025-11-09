Эксперт ФИЦ питания предупредила об опасности ботулизма в домашних консервах

Домашние консервы, особенно грибы, овощи и рыба, несут в себе наибольший риск заражения ботулизмом. При покупке заводских консервов в магазине следует тщательно проверять целостность упаковки. Такие рекомендации в интервью «Звезде» дала заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, доктор биологических наук Наталья Ефимочкина.

Специалист пояснила, что основную угрозу представляют приготовленные в домашних условиях продукты: засоленные грибы, вяленая или слабосоленая рыба, а также овощные консервы с низкой кислотностью, такие как кабачковая икра или баклажаны.

В отличие от кустарного производства, при промышленном консервировании используются технологии автоклавирования, обеспечивающие полное уничтожение бактерий за счет высоких температур и давления.

Ефимочкина заверила, что магазинные консервы практически на 100% безопасны в плане ботулизма, главным риском являются лишь механические повреждения упаковки при транспортировке.

Эксперт призвала потребителей обращать внимание на внешний вид банок. Тревожными сигналами она назвала вздутие жестяной тары, характерный хлопок при открытии и следы ржавчины на крышке. Для стеклянных банок опасность представляют помутнение рассола, отслоение частиц и неестественное изменение цвета продукта.

Что касается домашнего консервирования, Ефимочкина отметила, что добиться в быту полной стерилизации практически невозможно. Единственным доступным консервантом является пищевой уксус, который создает кислую среду, подавляющую развитие бактерии ботулизма.

Для безопасности уровень кислотности (pH) должен быть ниже 3,9. Маринование, по словам биолога, является более безопасным методом, чем засол, так как создает неблагоприятную для размножения спор среду.

