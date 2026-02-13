Многокомпонентные стики с клетчаткой могут усугублять дисбактериоз кишечника

Популярные многокомпонентные стики с клетчаткой могут оказаться проблемным выбором, особенно для людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. Как сообщила « Газете.Ru » врач-гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова, такие смеси содержат компоненты с противоположными механизмами действия, что способно усугубить дисбаланс микробиоты вместо обещанного оздоровления кишечника.

В одной порции подобных стиков могут сочетаться мягкие регуляторы работы кишечника, такие как псиллиум, активные пребиотики (инулин, ферментированный овес), стимулирующие рост бактерий, и нерастворимые волокна из семян, которые механически воздействуют на стенки кишечника. При синдроме раздраженного кишечника это может приводить к газообразованию, вздутию и спазмам.

Врач подчеркнула, что универсальные смеси с высокой вероятностью не учитывают индивидуальные особенности. Особенно осторожными следует быть людям с нарушениями моторики кишечника, структурными изменениями (стенозы, спайки) или синдромом избыточного бактериального роста (СИБР).

Для целенаправленного решения проблем с ЖКТ Меньщикова рекомендует монотерапию — применение одного, хорошо изученного компонента, например, чистого псиллиума. Такой подход позволяет контролировать эффект и минимизировать риск побочных реакций. В целом, для поддержания здоровья и долгосрочного благополучия предпочтение стоит отдавать цельным продуктам питания, а не универсальным «коктейлям» клетчатки.

