Мобильные пункты вакцинации против гриппа откроются в Долгопрудном в сентябре

В Долгопрудном с сентября начнут работать мобильные пункты вакцинации от гриппа, предает пресс-служба администрации городского округа.

Медики местной больницы уже сделали прививки и призывают последовать своему примеру всех жителей муниципалитета.

Так, мобильные пункты вакцинации откроются в МФЦ, в Центре культурно-общественных связей и в кабинете врача общей практики в Новых Водниках. Заранее записываться на прививку не нужно. Потребуются только паспорт и номер полиса ОМС.

Записаться на вакцинацию в поликлинике можно в личном кабинете на регпортале, через чат-бот и инфомат, а также на приеме у врача или по телефону 122.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил работающих в Подмосковье медиков за заботу о пациентах.