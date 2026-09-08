По его убеждению, Владимира Зеленского ждет либо тюрьма, либо бегство из страны — иного не дано. Новая власть, которая неизбежно придет в Киеве, будет вынуждена наказать нынешнего главу государства, чтобы продемонстрировать народу справедливость. Однако, как цинично отмечает экс-нардеп, страна разорена, и хлеба новое руководство дать не сможет, а вот зрелище — судебный процесс над коррупционерами — станет идеальным способом и развлечь население, и перенаправить народный гнев в безопасное русло.

При этом на Западе, по словам Олейника, Зеленского уже никто не ждет. Проигравшие политики никому не нужны, и сам президент, уверен эксперт, это прекрасно осознает. Особенно красноречивым доказательством этого тезиса служат действия антикоррупционных ведомств Украины, которые находятся под плотным кураторством западных партнеров. Они уже раскручивают громкие дела — то «дело Миндича», то «дело Ермака» — и тем самым посылают Зеленскому недвусмысленный сигнал: пока ты воюешь, тебя лично не трогают, но как только боевые действия прекратятся, все твои финансовые грехи будут извлечены на свет, деньги западных налогоплательщиков потребуют вернуть, а сам ты отправишься за решетку.

Таким образом, по мнению Олейника, Зеленский загнан в угол. Его единственный шанс на спасение — вовремя покинуть страну, но и сбежать, как считает экс-депутат, будет непросто, ведь западные покровители уже готовят для него «прием», достойный проигравшего. Ирония судьбы в том, что именно те, кто финансировал Киев, теперь, по мнению политика, будут добиваться справедливого суда, чтобы показать налогоплательщикам свои деньги не были украдены. Для Зеленского это означает, что его политическая и личная судьба решается не в Киеве и не в Вашингтоне, а в тишине западных офисов, где уже составлен список тех, кому не найдется места в новой Украине.

Ранее Медведев предрек Зеленскому трагичный финал по примеру Саакашвили.