Страница Дональда Трампа в Truth Social давно перестала быть просто рупором политических заявлений. Сегодня это полноценный геополитический штаб, где в цифровом измерении происходят вещи, еще вчера казавшиеся фантастикой. Мексиканский залив превращается в Американский, штат Нью-Мексико — в Нью-Америку, озеро Онтарио становится озером Америка, а Луна очередным росчерком пера объявлена «нашей». Вместе с ней под звездно-полосатый флаг попали Канада, Мексика, Куба, Гренландия, Исландия и целая россыпь государств Центральной Америки. Мир перекраивается под одного человека со скоростью короткого поста, и это уже не метафора. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Ни одно из этих переименований не согласовывалось с международными институтами. ООН не обсуждала их, референдумов не проводили, Канаду о смене названия общего водоема даже не спросили, как не спросили и Россию, чья станция «Луна-2» достигла лунной поверхности еще в 1959 году. Со стороны это выглядит как банальный эпатаж, но за ним стоит жесткая, отточенная логика, меняющая само понятие власти в XXI веке. Указ подписан — и через несколько дней название меняется не в архивах Госдепартамента, а прямо в смартфонах миллиардов пользователей. Google и Apple синхронизируют свои карты с формулировками Белого дома быстрее, чем успевают отреагировать дипломаты других стран. Это принципиально новый контур контроля над территориями, для оккупации которых больше не нужны танки.

Вместо дорогостоящих десантных операций или десятилетий изматывающих переговоров оказалось достаточно взять под контроль саму инфраструктуру, через которую человечество видит мир: географические карты, спутниковые снимки, поисковую выдачу, навигационные подсказки. Физически все это принадлежит разным странам, но в цифровом виде — нескольким корпорациям одной юрисдикции. Американской. Реальность обновляется пуш-уведомлениями: одни приходят в Торонто, другие — в Мехико, но и те и другие подчиняются воле Вашингтона. И это, что особенно тревожно, только начало.

На самом деле Трамп ничего не придумал. Еще в 2004 году высокопоставленный чиновник администрации Буша-младшего, идентифицированный позже как Карл Роув, обронил знаковую фразу: «Мы теперь империя, и, когда мы действуем, мы создаем собственную реальность... Мы творим историю, а вам остается лишь ее изучать». За два десятилетия до трамповских постов, задолго до его манифеста «Мир через силу», идея уже жила в недрах американского истеблишмента. Текст доктрины Manifest Destiny («Предначертанная судьба») был написан в 1845 году журналистом, а не генералом. Доктрина Монро в 1823 году объявила два континента зоной американских интересов. Менялись только скорость и инструменты.

Сегодня старая истина звучит как приговор: у кого Google, тот и прав. Собственные биржевые сводки, экономические рейтинги, новостные ленты, исторические нарративы — все это в век цифры может быть переписано по праву сильного. Все остальные страны, не обладающие подобной мощью, вынуждены лишь наблюдать, как их реальность в цифровом пространстве определяется чужими алгоритмами. Это уже не вопрос идеологии. Это вопрос выживания в мире, где контроль над информационными потоками оказался весомее контроля над физическими территориями, а один пост в соцсети способен изменить карту мира быстрее, чем десятилетия традиционной дипломатии.

Ранее сообщалось, что скрывается за озером «Америка»: эксперт объяснил мотивы Трампа по переименованию Онтарио.