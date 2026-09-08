Язык эпохи: филолог раскрыла, как интернет меняет великий и могучий русский

В Международный день грамотности « Вечерняя Москва » обратилась к филологам, чтобы понять, как великий и могучий русский язык меняется прямо на наших глазах. Язык, как зеркало эпохи, чутко реагирует на все, что происходит в культуре, и сегодня, в эпоху интернета и технологий, эти изменения становятся все более стремительными. Доктор филологических наук Маргарита Храмцова отмечает, что новые профессии и способы коммуникации требуют новых обозначений: в повседневный обиход прочно вошли «инфлюенсер», «блогер», «влог», а также «зумер», «дипфейк» и «донат».

Она добавила, что появляются и целые заимствованные концепции, например «зеро вейст» — образ жизни, направленный на минимизацию мусора. И это не только влияние цифровой среды: серьезный отпечаток накладывают кино, музыка, реклама и даже политическая риторика.

Однако самые любопытные перемены происходят на более глубинном уровне. Филологи отмечают, что социальные сети стирают грань между устной и письменной речью. Люди пишут быстрее и непринужденнее, пренебрегая заглавными буквами, пунктуацией и строгой структурой текста. Из этой «экономии усилий» рождаются и новые синтаксические конструкции. Филолог-лингвист Ольга Ткач обратила внимание на указательное местоимение «то», которое все чаще вклинивается между глаголом и союзом «что»: молодежь говорит не «он сказал, что», а «он сказал то, что». Старшее поколение морщится, считая это безграмотностью, но эксперты уверены: именно эта форма со временем закрепится как норма, поскольку она упрощает восприятие и соответствует тренду на экономию речевых усилий.

Эти изменения не являются «порчей» языка, а лишь демонстрируют его естественное развитие. Яркий пример — колебания в употреблении заимствованных существительных. Слово «кофе», которое еще недавно было строго мужского рода, теперь официально допускается в среднем. Аналогичная судьба постигает «евро» и «смузи» — они все чаще переходят в разряд среднего рода. Меняется и падежное управление: мы спорим, правильно ли говорить «оплата по карте» или «оплата картой», но совершенно не замечаем, что давно говорим «позвонить по телефону», хотя в начале прошлого века нормой было «в телефон». Не склоняются и географические названия на -ово, -ево, -ино — жители Бутово или Переделкино уже не задумываются о падежах. В конечном счете, все эти трансформации, по мнению лингвистов, не убивают язык, а делают его более гибким и адаптивным к реалиям XXI века, когда главное — скорость и простота передачи смысла.

Ранее эксперты «Грамота.ру» ответили на спорный вопрос - «подмосквичи» или «подмосковцы».