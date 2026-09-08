«Кока-кольный» живот: диетолог пояснила, как газировка убивает эндокринную систему

Молодые россияне в возрасте от 20 до 35 лет все чаще жалуются на появление так называемого «кока-кольного» живота — и, что примечательно, многие из них не злоупотребляют алкоголем и не увлекаются фастфудом. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с « Вечерней Москвой » объяснила, что виновником этой проблемы становится обычная сладкая газировка, и механизм ее воздействия на организм гораздо сложнее, чем просто лишние калории.

По ее словам, первый этап — газ ускоряет всасывание глюкозы в кровь, заставляя поджелудочную железу выбрасывать гигантские дозы инсулина, который при избытке мгновенно превращает сахар в жир. При этом сам напиток не дает чувства сытости, и человек снова тянется к еде, выходя за рамки нормы. А сладкий вкус провоцирует мощный выброс дофамина, создавая настоящую химическую зависимость: мозг начинает требовать эту «подпитку» постоянно.

Медик отметила, что переизбыток сахара убивает полезную микрофлору кишечника, запуская воспалительные процессы, ухудшая кровоток и снабжение мозга кислородом. Человек чувствует хроническую слабость, у него нет сил на физическую активность, а отражение в зеркале вызывает лишь раздражение. Но самое страшное, по словам диетолога, — жировая ткань на животе воспринимается организмом как самостоятельный эндокринный орган. Она усиливает выработку кортизола — гормона стресса, который в свою очередь нарушает сон и не дает восстановить внутренние ресурсы. Чем дольше длится этот порочный круг, тем сложнее от него избавиться: организм в состоянии тревоги начинает беречь жир как стратегический запас. Человек теряет интерес к жизни, не может заставить себя пойти в спортзал, а каждая попытка похудеть превращается в новый стресс.

Выход есть, и он лежит не в жестких диетах, а в замене привычных напитков на полезные альтернативы. Соломатина рекомендует обратить внимание на натуральные ягодные морсы (без сахара!), комбучу — ферментированный чай с пробиотиками и антиоксидантами, который снижает воспаления, а также натуральный квас, улучшающий работу ЖКТ. А для любителей газировки — простой рецепт: смешайте обычную воду без добавок с соком апельсина или любого фрукта в равных пропорциях. Это будет полезной и вкусной заменой магазинному лимонаду, который, по сути, является жидким сахаром, перегружающим эндокринную систему и превращающим стройных молодых людей в обладателей «кока-кольного» живота.

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