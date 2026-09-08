До +26 градусов: москвичей предупредили о скором потеплении

Летняя погода вернется в столицу в среду и четверг, однако продержится недолго. Температура воздуха поднимется до +26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, в среду в Москве ожидается +20…+22 градуса и отсутствие осадков. В четверг воздух прогреется еще сильнее — до +24…+26 градусов.

При этом уже в пятницу погодные условия изменятся. В столице пройдут кратковременные дожди, а температура снизится до +16…+18 градусов. По оценке специалиста, после четверга период по-настоящему летней погоды завершится.

Ранее сообщалось, что бабье лето в Москве продлится с 10 по 15 сентября.