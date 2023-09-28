«Мог лишиться ноги»: пациента с множеством патологий спасли врачи МОНИКИ

Семидесятилетний мужчина был направлен в отделение сосудистой хирургии МОНИКИ после того, как у него выявили критическую ишемию правой ноги. Об этом заявили в региональном Минздраве.

Врачи провели необходимые обследования, которые помогли обнаружить у пациента атеросклероз и синдром Лериша —атеросклеротическое поражения аорты, при котором нарушается кровоток по главному сосуду — аорте и ее ветвям — подвздошным артериям. При этом ситуация была осложнена тем, что у пациента диагностирован диабет 2 типа и диабетическая ангиопатия, что в совокупности и давало высокий риск потери ноги.

Руководитель отделения хирургии сосудов и ишемической болезни сердца МОНИКИ Роман Ларьков рассказал, пациенту ввели в сосуд специальный баллон, который устанавливается в месте сужения сосуда, он раздувается, тем самым расширяя просвет сосуда изнутри и восстанавливая его проходимость, а затем установили стент – металлический каркас, необходимый для поддержания проходимости сосуда. Также было выполнено бедренно-подколенное шунтирование синтетическим армированным протезом.

Отмечается, что послеоперационный период протекал гладко, проводилась консервативная терапия. Пациент чувствует себя хорошо и уже выписан с полным восстановлением кровотока в правой нижней конечности.

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