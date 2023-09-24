Молдавия вошла в тридцатку стран-лидеров по количеству заболевших туберкулезом

По словам министра здравоохранения Молдавии Аллы Немеренко, страна вошла в тридцатку государств-лидеров по числу жителей, у которых имеется туберкулез, являющийся устойчивым ко большинству антибиотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что это заболевание является серьезным препятствием на пути развития любого государства.

По мнению главы молдавского Минздрава, в стране необходимо направить усилия медиков на профилактику, диагностику и раннее лечение туберкулеза.