Молодую девушку с тяжелыми патологиями венозной системы вылечили врачи в Подмосковье

Врачи сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы спасли 23-летнюю девушку, у которой наблюдались нарушения ритма сердца, обмороки и судороги, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты провели диагностику и вывили у пациентки врожденные аномалии развития венозной системы: закрытие левой яремной вены, сдавливание правой яремной вены и сдавливание подвздошной вены с формированием оттока крови из левой ноги через органы малого таза.

Врачи разработали тактику многоэтапного лечения пациентки. Сначала медики восстановили проходимость левой внутренней яремной вены. После этого прекратились судорожные припадки и обмороки. Затем специалисты выполнили стентирование подвздошной вены и эмболизацию.

В настоящее время девушка чувствует себя хорошо, сейчас она проходит реабилитацию.

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