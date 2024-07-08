Молодую девушку с тяжелыми патологиями венозной системы вылечили врачи в Подмосковье
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Врачи сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы спасли 23-летнюю девушку, у которой наблюдались нарушения ритма сердца, обмороки и судороги, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Специалисты провели диагностику и вывили у пациентки врожденные аномалии развития венозной системы: закрытие левой яремной вены, сдавливание правой яремной вены и сдавливание подвздошной вены с формированием оттока крови из левой ноги через органы малого таза.
Врачи разработали тактику многоэтапного лечения пациентки. Сначала медики восстановили проходимость левой внутренней яремной вены. После этого прекратились судорожные припадки и обмороки. Затем специалисты выполнили стентирование подвздошной вены и эмболизацию.
В настоящее время девушка чувствует себя хорошо, сейчас она проходит реабилитацию.
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