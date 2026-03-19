«Морально очень тяжело»: мать умершего в психбольнице парня рассказала о запрете прогулок и посещений

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин посетил рыбинское отделение областной психиатрической больницы. Поводом для инспекции стало обращение местной жительницы, чей 21-летний сын скончался в стенах этого учреждения в ноябре 2025 года.

В своем письме женщина подробно описала не только личную трагедию, но и системные проблемы, с которыми сталкиваются пациенты и их родственники.

«Мой сын являлся инвалидом с детства, имел диагноз аутизм, тяжелая умственная отсталость. С марта 2023 года в связи с осложнениями заболевания он регулярно проходил стационарное лечение в рыбинском отделении Ярославской областной психиатрической больницы. 10 ноября 2025 года, находясь на стационарном лечении в этой больнице, мой сын умер. Ему был всего 21 год», — написала женщина.

Особое возмущение заявительницы вызвали условия содержания пациентов. По ее словам, в отделении полностью отсутствует возможность посещения родственниками — запрет действует еще с пандемии коронавируса и так и не был отменен. Более того, пациентов не выводят на прогулки.

«В стационарном отделении больницы полностью отсутствует возможность для посещения пациента родными, законными представителями и опекунами. Кроме того, совсем не осуществляются прогулки больных в течение всего периода пребывания. Прогулки прекращены очень давно, а посещения пациентов родными и близкими были полностью прекращены в период пандемии короновирусной инфекции и не возобновлены до настоящего времени. Получить информацию о состоянии пациента родственник может путем телефонного звонка, для которого отведен один час один раз в неделю, и это — единственное время для связи родственников всех пациентов. Для родных и самих пациентов такие условия являются морально очень тяжелыми. Длительное отсутствие возможности видеться с родными, гулять на свежем воздухе усугубляет психическое состояние больных, что не способствует излечению, улучшению самочувствия».

Женщина подчеркнула, что эти проблемы давно обсуждаются в сообществах родственников, но многие боятся жаловаться открыто — опасаются, что это отразится на их близких, находящихся на лечении.

Ответы властей: формальные отписки

Заявительница направила обращения в правительство области, региональный минздрав и руководство больницы. Реакции от самого учреждения не последовало, а из ведомств пришли ответы, которые, по ее словам, слово в слово повторяли друг друга.

Чиновники объясняли ограничения на посещения Федеральным законом «О противодействии терроризму», Указом Президента № 757 от 19.10.2022 (о военном положении в новых регионах) и эпидемиологической обстановкой. Однако мать умершего справедливо указала, что закон о терроризме не содержит норм, запрещающих посещение пациентов, Ярославская область не находится в зоне военного положения, а разовые ограничения Роспотребнадзора не могут объяснять многолетний запрет.

Что касается прогулок, в минздраве уверяли, что на территории есть «прогулочный дворик» и гулять можно по желанию и назначению врача. Женщина опровергла эти заявления, предоставив фото и видео, на которых видна заброшенная, захламленная территория с повалившимся забором.

Что увидел омбудсмен

Приехав на место, Сергей Бабуркин убедился в правоте заявительницы. Картина оказалась именно такой, как описывала мать погибшего. Однако администрация учреждения продолжала настаивать, что прогулки проводятся, а свидания возможны, когда позволяет эпидобстановка.

Омбудсмену показали действующий приказ от 15 декабря 2025 года о полном запрете посещений в связи с эпидемическим подъемом гриппа и ОРВИ. Бабуркин пришел к выводу о его незаконности: законодательство не предусматривает столь жестких ограничений, а карантинные меры должны вводиться на ограниченный срок по предписанию санитарных врачей.

Также Уполномоченный отметил удручающее состояние внутренних помещений больницы, где давно требуется серьезный ремонт.

По итогам проверки Сергей Бабуркин направил письмо и. о. министра здравоохранения Ярославской области с требованием оказать содействие в решении материально-технических проблем учреждения и обязать главного врача отменить незаконный приказ, запрещающий посещения и прогулки. Ситуация остается на контроле омбудсмена.