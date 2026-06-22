«Морская вода усиливает раздражение». Врач предупредил о рисках бритья ног перед отпуском

Дерматолог и косметолог Ирина Соловая (Juvi Clinic) в интервью изданию «Газета.Ru» объяснила, почему летнее бритье ног может обернуться проблемами. По ее словам, лезвие травмирует роговой слой кожи, нарушая его защитные свойства и вызывая скрытое воспаление. Это создает почву для раздражения, фолликулита и поствоспалительной пигментации.

«Если сразу же после бритья кожа подвергается воздействию солнечных лучей, клетки начинают активнее вырабатывать медиаторы, стимулирующие меланоциты продуцировать пигмент меланин. Из-за воспаления кожи вместо ровного загара на ней могут образоваться стойкие пигментные пятна или характерные темные точки вокруг волосяных фолликулов», — предупредила эксперт.

Купание также усугубляет ситуацию: морская вода обезвоживает и раздражает кожу, а пресная — повышает риск инфицирования микроповреждений бактериями из водоема. Дополнительную опасность представляет врастание волос, которое внешне напоминает обычное покраснение и долго остается незамеченным.

Врач не рекомендует брить ноги непосредственно перед выходом на солнце, пляжем, спортом или поездкой в жаркие страны. Оптимально делать это за 1–2 дня до планируемой активности — кожа успеет восстановить барьер. Альтернативой может стать лазерная эпиляция, которая предотвращает хроническую микротравматизацию, фолликулит и пигментацию.