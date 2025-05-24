Московский врач Тяжельников рассказал, какими напастями обернется купание в мае

По словам Андрея Тяжельникова, главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения, даже непродолжительное пребывание в холодной воде, которая в мае ещё не успела прогреться до приятной температуры, может привести к проблемам с мочеполовой системой и органами дыхания. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Специалист также отметил, что это может привести к увеличению вероятности возникновения холодового шока, судорог и остановки дыхания. Кроме того, существует риск спазма сосудов и повышения артериального давления.

По словам эксперта, в мае тепло может быть обманчивым, поэтому необходимо быть осторожными.

«Как бы не было бы жарко, вода еще не успевает прогреться и можно легко получить переохлаждение. Первые признаки переохлаждения — синеющий цвет губ и гусиная кожа. Купание в холодной воде может оказывать различное влияние на организм, включая эндокринную систему. При воздействии холода у некоторых людей может быть спровоцирован больший выброс гормонов», — рассказал врач.

Источник в агентстве сообщил, что те, кто практикует закаливание, могут начинать процедуры при температуре воды 18 градусов. Однако оптимальной для всех считается температура от 22 до 24 градусов по Цельсию и выше.

«Даже при комфортной температуре нужно давать организму время на адаптацию: ни в коем случае не окунаться сразу, а следует медленно заходить в воду, начинать с коротких заплывов, хорошо вытираться полотенцем после купания, не находиться долго в мокрой одежде», — отметил он.

Погружение в воду после длительного пребывания на солнце или употребления алкоголя может быть особенно рискованным, предупредил Тяжельников.

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