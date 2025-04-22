Эндокринолог Калинчев пояснил популярность оземпика

Популярные в молодежной среде препараты для похудения «Молекула» и «Молекула плюс» содержат наркотическое вещество сибутрамин, в связи с чем указанные препараты невероятно опасны. Врач-эндокринолог Алексей Калиничев пояснил, действительно ли «Молекула» и «Оземпик» могут помочь избавиться от лишнего веса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, прежде всего это эффект грамотного вирусного маркетинга и эффект дефицита. Препаратов для похудения достаточно, однако на фоне информации в Сети о том, что на нем худеют звезды, стал популярен именно «Оземпик». Однако компания-производитель Novo Nordisk заявила, что не позиционирует указанный препарат для лечения ожирения.

Ранее россиянам рассказали о гибели десятков людей из-за популярных препаратов для похудения.