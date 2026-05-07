Москвичи выстроились за прививками: врачи рассказали о небывалом спросе на вакцинацию от клещевого энцефалита

Терапевт «Он Клиник» Ольга Султанова подтвердила, что поток желающих в этом году особенно мощный. По ее словам, активно обращаются те, кто планирует поездки в эндемичные регионы. Медик напомнила, что стойкий иммунитет формируется после двух доз препарата, а антитела к вирусу обнаруживаются более чем у 90% привитых.

Семейный врач и терапевт клиники GMS Андрей Беседин также отметил высокий интерес пациентов, несмотря на то, что Московский регион официально относится к территориям с низкой заболеваемостью. Он подчеркнул, что большинство выявляемых случаев связано с заражением во время путешествий — на Алтае, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В Подмосковье опасность тоже есть: специалист выделил Дмитровский и Талдомский районы и предупредил, что если клещ укусил именно там, его обязательно нужно сдавать на анализ.