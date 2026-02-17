Мозг не страдает: ученые опровергли главный миф об интервальном голодании

Хорошие новости для поклонников модной системы питания. Ученые провели масштабное исследование и пришли к выводу: интервальное голодание не вредит мозгу. Соответствующие выводы опубликованы в издании The Conversation. Страхи о том, что без еды умственные способности падают, оказались сильно преувеличены, а точнее — не подтвердились фактами.

Специалисты сделали систематический обзор 63 научных трудов, в которых описывался 71 отдельный эксперимент. Они проанализировали 222 показателя когнитивных функций, чтобы понять, как отсутствие пищи влияет на память, внимание и скорость мышления. Временной охват получился колоссальный: с 1958 по 2025 год.

Результат оказался утешительным для всех, кто практикует пропуск завтрака или ужина. У здоровых взрослых людей нет никакой существенной разницы в умственной продуктивности между состоянием голода и сытости. Участники экспериментов одинаково успешно щелкали тесты на память и концентрацию независимо от того, когда ели в последний раз.

Однако есть важный нюанс, который особо подчеркивают ученые: у детей и подростков картина совсем иная. Если молодой организм пропускает прием пищи, это тут же сказывается на умственных показателях. Школьники и подростки на голодный желудок хуже соображают, медленнее решают задачи и быстрее устают.

Из этого следуют четкие рекомендации. Интервальное голодание абсолютно безопасно для умственной работоспособности здоровых взрослых людей. Но детям, подросткам и тем, у кого есть хронические заболевания, экспериментировать с режимом питания без консультации врача не стоит.

