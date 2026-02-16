Названы продукты, снижающие риск рака, но есть нюанс

Вопрос профилактики рака волнует многих, и неудивительно, что люди ищут спасение в еде. В интервью «Ленте.ру» доктор технических наук Елена Алексеенко посоветовала россиянам добавить в рацион имбирь, чтобы снизить онкологические риски.

Специалист напомнила, что питание и образ жизни в совокупности дают более половины вклада в здоровье человека. Это огромная цифра — больше 50%. Поэтому правильный рацион действительно важен, но он должен работать в связке с другими привычками: прохождением скринингов, контролем веса и физической активностью.

В списке полезных продуктов числятся фруктовые соки без сахара, ягоды, овощи, а также имбирь и куркума. Все они богаты антиоксидантами и биологически активными веществами, которые теоретически могут подавлять рост раковых клеток.

«Полностью полагаться на них как гарантию профилактики рака ошибочно. Опасная ловушка — детокс-диеты или добавки, которые обещают очистить организм от канцерогенов. На практике печень и почки эффективно справляются с естественной детоксикацией, а чрезмерное употребление таких средств может даже навредить, лучше ничего не предпринимать без консультации врача», — отметила Алексеенко.

Чтобы действительно обезопасить себя, нужен комплексный подход, уточнила профессор. Она советует придерживаться сбалансированного питания с достаточным количеством овощей, фруктов, белка и клетчатки.

Важно поддерживать здоровый вес, отказаться от курения и сократить употребление алкоголя до минимума. Регулярная физическая активность, контроль хронических болячек и ежегодные медосмотры обязательны.

