«Может быть признаком инсульта»: выяснилось, чем опасны частые головокружения

Медики предупреждают: частые головокружения у пожилых людей говорят о развитии атеросклероза и гипертонии. Но часто с ними сталкиваются и молодые, а список болезней, на которые указывает такое недомогание, оказывается гораздо шире.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, симптомом каких болезней может быть головокружение.

«Если у вас часто кружится голова, это может говорить о низком уровне сахара в крови — гипогликемии. Нередко с головокружением сталкиваются страдающие от анемии и обезвоживания», — пояснила Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, головокружения также возникают как побочный эффект от приема некоторых лекарств. Обратите на это внимание, если принимаете новый для себя препарат.

«Голова может кружиться при изменении кровяного давления. Особенно внимательно к этому симптому стоит быть людям, страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и эндокринных систем», — предупредила собеседница издания.

Как отметила Беляева, нередко головокружения возникают из-за недостатка сна, тревоги и длительного стресса: беспокойство, учащенное дыхание вызывают гипервентиляцию, а из-за этого кружится голова.

«Опасность представляет сочетание головокружения с неврологической симптоматикой: затрудненная речь, онемение лица и конечностей. Это может быть признаком приближающегося инсульта», — заключила врач.

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