«Переспрашивают по нескольку раз»: названы неочевидные признаки инсульта, которые нельзя игнорировать

Инсульт — резкая остановка кровоснабжения головного мозга. Он пугает многих, но мало кто задумывается о том, как снизить риски его возникновения и на что стоит вовремя обратить внимание, чтобы предотвратить страшное.

Врач общей практики Мария Беляева назвала неочевидные симптомы, которые намекают на скорый инсульт.

«Люди, которым грозит инсульт, часто сталкиваются с кратковременной потерей памяти. Время от времени им сложно понять речь собеседника, и они по нескольку раз переспрашивают то, что не расслышали», — рассказала Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам медика, стоит быть внимательнее к изменениям своего сознания, к различным изменениям в самоощущении. Перед инсультом у человека зачастую проявляются внезапная головная боль и постепенное, но быстрое ухудшение зрения.

«Бывают нарушения когнитивных функций. Особенно следите за подобными симптомами, если вы страдаете от повышенного давления, заболеваний сердца, повышенного холестерина и лишнего веса», — посоветовала собеседница издания.

Также врач отметила признаки, которые указывают на очень высокий риск скорого инсульта: это онемение мышц лица или конечностей, особенно на одной стороне тела. Часто такие симптомы сопровождаются резкой мышечной слабостью.

«Для профилактики инсульта откажитесь от курения и алкоголя. Следите за кровяным давлением, холестерином и уровнем глюкозы. При заболеваниях сердца и сосудов регулярно посещайте врача», — заключила Беляева.

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