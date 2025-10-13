Можно ли создать невидимый щит от вируса? Врач Тяжельников раскрыл простую формулу защиты от гриппа

В преддверии сезонного подъема заболеваемости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости назвал наиболее эффективные способы профилактики гриппа.

«Лучшая профилактика гриппа — это вакцинация и гигиена: частое мытье рук и умывание», — подчеркнул он.

Помимо этих фундаментальных мер, Тяжельников рекомендует не пренебрегать и другими элементами здорового образа жизни, которые укрепляют сопротивляемость организма в целом. В этот комплекс входит регулярное проветривание жилых и рабочих помещений, сбалансированный рацион питания с обилием свежих фруктов и овощей, а также систематическая физическая активность — будь то пешие прогулки или занятия спортом. Не менее важны, по словам врача, полноценный отдых, умение справляться со стрессовыми ситуациями и полный отказ от табакокурения и других вредных привычек.

