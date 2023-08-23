«Можно сравнить со шрамами»: выяснилось, как неудачи и стрессы меняют наш мозг

Неудачи и невзгоды негативно влияют на структуру мозга, выяснили нидерландские ученые. Они считают, что это открытие поможет выявлять психологические расстройства на ранних стадиях. Об этом сообщил британский научный журнал Nature Neuroscience.

Российский психолог Екатерина Корендясева согласна с выводами ученых. Она пояснила, что мозг лучше запоминает события, связанные со страхом или агрессией. В далеком прошлом от этого зависело выживание человека.

«Неудачи вызывают сильный стресс, а он, в свою очередь, фиксирует негативный опыт, полезный для выживания. Именно так и меняется структура мозга. Это можно сравнить со шрамами, которые остаются с нами навсегда», — рассказала Корендясева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что негативный опыт нельзя «откатить назад», но его обязательно следует проработать. Если этого не сделать, мозг выберет его как стратегию выживания.

«Например, ребенок в детстве сталкивается с агрессивной собакой. Если никто не убедит его в том, что это был частный случай, он может всю последующую жизнь считать собак опасными и избегать контакта с ними из-за страха или тревоги», — пояснила собеседница издания.

По словам психолога, компенсировать негативный опыт можно благодаря новым положительным событиям. Помогут достижения, приятный отдых, веселье и подарки самому себе. Чем больше дофамина, тем легче справиться с негативом.

«Если человек часто копается в своих проблемах и много переживает, его мозг фокусирует на этом внимание. Чем больше переживаешь, тем больше со временем замечаешь проблем и больше тревожишься. И наоборот — если фокусируешься на позитивном, то видишь больше хорошего», — добавила Корендясева.

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