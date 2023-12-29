Мурашко подсказал россиянам, как не заболеть в Новый год

В беседе с РИА Новости министр подчеркнул, что в людных местах стоит носить маску, чтобы не рисковать заболеть в предстоящие новогодние праздники.

«Носите маску в период подъема заболеваемости. При подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией. Не стоит так рисковать, ведь это потенциально испорченный праздник», — посоветовал Мурашко.

Если же обнаружены признаки ОРЗ или ОРВИ, то надевать маску просто необходимо. При этом, обязательно меняя средство индивидуальной защиты каждый час. Для того, чтобы снизить риск передачи патогенов окружающим людям, необходимо регулярно мыть руки, добавил глава Минздрава.