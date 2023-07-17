Мурашко призвал ограничить продажу медикаментов для прерывания беременности

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что продажа медикаментов для прерывания беременности должна быть ограничена и поставлена на строгий учет.

Об этом он рассказал журналистам по итогам заседания президиума «Единой России». Министр отметил, что на совещании обсуждался блок демографических вопросов.

По словам Мурашко, процесс установления жесткого контроля за такими препаратами должен быть завершен уже в этом году.

Ранее в Госдуме призвали Минздрав запретить проведение абортов в коммерческих клиниках. Вице-спикер Петр Толстой заявил, что этот вопрос должен контролироваться государством. По его данным, в коммерческих медучреждениях аборты делаются с нарушением законодательства.