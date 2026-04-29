«Мусорная еда с онкологическим риском»: эксперт ВОЗ Демин рассказал, какой мармелад пора запретить

Президент Российской ассоциации общественного здоровья и эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин в беседе с «Абзацем» предупредил о серьезной опасности, которую может представлять обычный жевательный мармелад. По его словам, продукция, насыщенная синтетическими красителями, ароматизаторами и консервантами, способна провоцировать развитие тяжелых заболеваний, включая онкологические.

Специалист отнес основную массу подобных сладостей к категории «мусорной еды», употребление которой грозит ожирением, болезнями желудочно-кишечного тракта и сильными аллергическими реакциями. Он сослался на красноречивую статистику: в 2023 году из 30 проверенных марок жевательного мармелада лишь восемь соответствовали обязательным требованиям и повышенному стандарту «Роскачества». Сама организация настаивает на исключении из состава «любой химии» и снижении колоссального количества сахара.

В связи с этим Демин призвал Роспотребнадзор усилить контроль за технологиями производства, качеством и безопасностью кондитерской продукции, особенно поставляемой из-за рубежа.