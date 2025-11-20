Мужчин предупредили о скрытой опасности сидячей работы

Сидячая работа становится скрытой угрозой для мужчин: малоподвижный образ жизни все чаще провоцирует нарушения в репродуктивной сфере и общее ухудшение самочувствия. Уролог-андролог Арам Аракелян в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, какие риски подстерегают офисных работников и как защитить свое здоровье.

Основная проблема длительного сидения — ухудшение кровотока в области малого таза. Когда циркуляция крови замедляется, ткани недополучают кислород, что создает условия для воспалительных процессов и повышает вероятность развития простатита. Перегрузка простаты и яичек вследствие застойных явлений со временем сказывается на репродуктивной функции и общем состоянии мужчины.

Не менее значимое последствие гиподинамии — гормональные сбои. Снижение уровня тестостерона на фоне низкой физической активности приводит к ослаблению либидо, проблемам с эрекцией, уменьшению мышечной массы и набору веса. Дополнительным фактором риска становится привычка перекусывать на рабочем месте и отсутствие регулярных нагрузок: постепенно формируется ожирение, которое усиливает нарушения кровообращения и негативно влияет на гормональный баланс.

Эксперт подчеркивает, что избежать последствий сидячего образа жизни возможно. Короткие перерывы для разминки, регулярные занятия спортом, продуманное питание и удобная организация рабочего места заметно снижают нагрузку на организм. По словам Аракеляна, внимательное отношение к собственному телу — важный шаг к долгой и активной жизни.

Ранее психотерапевт раскрыла механизм осенней депрессии.