Психотерапевт раскрыла механизм осенней депрессии

С наступлением межсезонья многие люди сталкиваются с необъяснимой раздражительностью и тревогой. Это явление имеет под собой четкие физиологические причины, связанные с глобальной перестройкой организма. По словам врача-психотерапевта Алины Славновой, сокращение светового дня и перепады температур напрямую влияют на выработку ключевых гормонов — серотонина и мелатонина. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что их дисбаланс провоцирует эмоциональную нестабильность, хроническую усталость и снижение умственной активности. Одновременно организм вынужден тратить огромные энергетические ресурсы на адаптацию к новым погодным условиям, что неизбежно сказывается на общем тонусе. Усугубляет ситуацию и изменение привычного уклада: меньше времени на воздухе, снижение физической активности и сезонные корректировки в питании.

По мнению медика, в результате человек сталкивается с комплексным истощением адаптационных возможностей, что проявляется в виде апатии, нервозности и постоянного чувства утомления.

Она отметила, что итогом такого анализа становится четкая рекомендация врачей: в переходные периоды года особенно важна самодисциплина. Соблюдение режима сна, сбалансированное питание и регулярная физическая активность помогают мягче пережить биологическую перестройку. Если же симптомы сохраняются длительное время, это серьезный повод обратиться за консультацией к специалисту.

