Мужчин с фимозом призвали не ждать и не гадать

Фимоз может привести к боли, воспалению и осложнениям в интимной жизни, и призвал мужчин пройти обследование у специалиста, чтобы своевременно выявить проблему и получить лечение. Об этом сообщил уролог Ильнур Аглиуллин в беседе с Ufatime .

Фимоз представляет собой сужение крайней плоти, из-за которого головка пениса не обнажается полностью. По словам уролога Ильнура Аглиуллина, это состояние может вызвать воспалительные процессы, дискомфорт, болевые ощущения и затруднения в гигиене.

Нарушение гигиены создает благоприятные условия для развития инфекций, что повышает риск осложнений у взрослых мужчин. Фимоз также способен негативно влиять на интимную жизнь и вызывать психологический дискомфорт.

Аглиуллин подчеркнул, что определить, является ли фимоз нормой или патологией, можно только после медицинской диагностики. Специалист настоятельно рекомендует не откладывать визит к урологу или андрологу при появлении симптомов, чтобы вовремя начать лечение и предотвратить серьезные последствия для здоровья.

