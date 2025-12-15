Мужчина месяц питался консервированными сардинами и похудел на 3 кг

Британский медик Ник Норвиц провел необычный эксперимент по питанию, целый месяц употребляя в пищу консервированные сардины. Об этой истории сообщил телеканал Fox News. За этот период мужчина съел около 3 тыс. маленьких рыбин.

На протяжении всего исследования британец внимательно отслеживал показатели крови и изменения массы тела, изредка позволяя себе и другие продукты. По его словам, самочувствие в этот период у него было отличным: он чувствовал себя легким, сильным и полным энергии.

Лабораторные анализы показали, что уровень омега-3 жирных кислот в его крови достиг значений, характерных для дельфинов, чей рацион также богат рыбой.

Диета способствовала вхождению в состояние кетоза и стимулировала выработку гормона, ускоряющего обмен веществ. В итоге мужчина похудел почти на 3 кг.

Главным и, по мнению Норвица, единственным серьезным недостатком стал стойкий запах рыбы, который исходил от него, несмотря на регулярные гигиенические процедуры. Запах был настолько сильным, что даже его девушка не могла его целовать.

Мужчина заявил, что, если бы не этот фактор, он мог бы продолжить питаться сардинами и дальше.

Ранее Роспотребнадзор предостерег от употребления икры и рыбы домашнего посола из-за паразитов, который могут там скрываться.