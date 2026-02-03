Мужчинам рассказали, как распознать перелом пениса

Главными симптомами перелома пениса являются выраженная гематома и обширный отек, который может распространяться на область промежности и бедра, рассказал «Ленте.ру» уролог-андролог Дмитрий Журавский. При массивном кровоизлиянии половой член становится сильно опухшим и приобретает характерный сине-фиолетовый оттенок.

По словам врача, эта травма чревата серьезными осложнениями. Наиболее распространенными последствиями являются развитие эректильной дисфункции и стойкое искривление полового члена. Деформация возникает из-за образования рубца на белочной оболочке (тунике), которая покрывает пещеристые тела органа.

«Кровоизлияние в пенис, мошонку и прилегающие области бывает весьма массивным, из-за чего он становится похож на баклажан — опухает и приобретает сине-фиолетовый оттенок», — добавил Журавский.

Он подчеркнул, что, чем быстрее будет восстановлена целостность тканей и остановлено внутреннее кровотечение, тем выше шансы сохранить нормальную эректильную функцию и избежать необратимой деформации органа. Промедление в такой ситуации напрямую влияет на качество дальнейшей жизни.

Ранее сообщалось, что житель Испании лишился 6 см полового органа после операции из-за болезни Пейрони.