Мужчину, на которого упала кирпичная стена, спасли врачи в Волоколамске

В приемное отделение Волоколамской больницы в тяжелом состоянии поступил 36-летний мужчина, на которого при строительстве дома упала кирпичная стена. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Проведенное обследование помогло врачам диагностировать у пациента множественные переломы костей таза, закрытый перелом лодыжки со смещением и ушиб передней брюшной стенки.

«После стабилизации состояния пациента мы впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла 2 часа. Благодаря современному оборудованию и высокой квалификации наших специалистов, мы можем выполнять подобные оперативные вмешательства на регулярной основе», — рассказал заведующий отделением сочетанной травмы Василий Козлов.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и после реабилитации был выписан на амбулаторное лечение.