Мужчину с опухолью мозга и эпилепсией спасли подмосковные врачи

Тридцатишестилетний мужчина, страдающий эпилепсией с пяти лет, с жалобами на резкое ухудшение состояния здоровья поступил в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Врачи провели расширенный объем исследований и выполнили плоскодетекторную компьютерную томографию. Такой вид исследования выполнен в нашем институте впервые, обычно подобная методика применяется в профильных онкологических клиниках. В ходе исследования были получены данные о наличии у пациента крупной высококальцинированной опухоли левой височной доли, достигшей в размере 3,5 см.

Руководитель отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения ритма МОНИКИ Алексей Азаров рассказал, что выявленное новообразование успешно удалили в результате хирургического вмешательства. К счастью, на сегодняшний день мужчина уже выписан из стационара и чувствует себя хорошо.