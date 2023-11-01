Мужчину с сепсисом и острой почечной недостаточностью спасли врачи в Подмосковье
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Врачи Домодедовской больницы спасли сорокалетнего мужчину с сепсисом, который привел к острой почечной недостаточности, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Причиной опасных недугов стало ущемление пупочной грыжи и некроз кишечника, поэтому сначала специалисты сделали операцию по резекции грыжи, а затем провели гемодиализ на новейшем аппарате.
Как рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением стационара № 2 Шамиль Баталов, врачи отделения благодаря современному медицинскому оборудованию впервые применили метод гемосорбции цитокинов — глубокого очищения крови от токсинов вне организма.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Мужчина проходит лечение в хирургическом отделении.
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