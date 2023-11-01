Мужчину с сепсисом и острой почечной недостаточностью спасли врачи в Подмосковье

Врачи Домодедовской больницы спасли сорокалетнего мужчину с сепсисом, который привел к острой почечной недостаточности, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Причиной опасных недугов стало ущемление пупочной грыжи и некроз кишечника, поэтому сначала специалисты сделали операцию по резекции грыжи, а затем провели гемодиализ на новейшем аппарате.

Как рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением стационара № 2 Шамиль Баталов, врачи отделения благодаря современному медицинскому оборудованию впервые применили метод гемосорбции цитокинов — глубокого очищения крови от токсинов вне организма.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Мужчина проходит лечение в хирургическом отделении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый детский госпиталь в подмосковном Красногорске будет принимать пациентов со всей страны.