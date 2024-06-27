Мужчину с шестисантиметровым тромбом в сонной артерии прооперировали в подмосковном Ступино

В региональный сосудистый центр Ступинской больницы поступил шестидесятишестилетний мужчина с инсультом — острым нарушением мозгового кровообращения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что у пациента были нарушены двигательная функция, координация, речь, ориентация в пространстве. Проведенная с помощью КТ диагностика выявила полную закупорку левой внутренней сонной артерии, которая снабжает кровью все левое полушарие головного мозга.

Примечательно, что случай оказался технически сложным: сужение артерии из-за атеросклероза и тромбоз — закупорка артерии головного мозга на всем ее протяжении одновременно. Только благодаря слаженной работе врачей, удалось своевременно в 6-часовое окно выявить поражение, прооперировать и спасти жизнь пациенту.

«Мы выполнили четыре тромбоаспирации. В результате тромб был удален, его длина составила 6 см. Далее мы провели стентирование левой внутренней сонной артерии, где было сужение из-за атеросклероза, что позволило полностью восстановить кровоток», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Петр Золотарев.

К счастью, на данный момент пациент уже выписан и проходит реабилитацию. Врач подчеркнул, что своевременное выявление стеноза внутренней сонной артерии могло бы предотвратить инсульт, и призвал вовремя проходить диспансеризацию.

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