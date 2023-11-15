Мужчину в критическом состоянии спасли врачи в подмосковной Балашихе

Тридцатипятилетний мужчина с жалобами на сильную боль в горле, дискомфорт при глотании и температуру поступил в филиал № 2 Балашихинской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Пациент рассказал, что болен уже четыре дня, но за медицинской помощью не обращался, приняв свое заболевание за обычную простуду. Однако при обследовании врачи обнаружили гнойник в глотке пациента и воспалительный процесс, опустившийся в мягкие ткани шеи и вызвавший ее отек.

Врачи вскрыли гнойную полость в зоне шеи и усилили антибактериальную терапию. В течение 12 дней отоларингологи, торакальные хирурги и реаниматологи боролись за жизнь пациента с гнойной инфекцией горла, вызвавшей осложнение на плевральную полость.

Заведующий отоларингологическим отделением Алексей Агафонов рассказал, что из легкого откачали около трех с половиной литров гнойной жидкости, а также удалили некротическую ткань. В реанимации состояние пациента постепенно стабилизировалось, гнойный процесс остановился. В настоящий момент мужчина чувствует себя хорошо и впереди его ожидает длительная реабилитация.