«Мы не можем ей доверять»: почему нейросеть не сможет полностью заменить врачей

Человеческий фактор в некоторых современных сферах деятельности практически полностью нивелируют возможности нейросети, которая продолжает развиваться и покорять мир. Однако есть профессии, в которых ИИ не сможет заменить людей.

Заведующая амбулаторией поселка Развилка Видновской РКБ Айслу Каримова объяснила, что у каждого человека — множество разных систем организма, в котором протекают разные процессы.

«Одна и та же болезнь может вести себя абсолютно по-разному в разных людях. Поэтому нейросеть, которая не имеет всех данных, может совершить роковую ошибку», — рассказала Каримова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по словам собеседницы, врач может объяснить, по каким показателям он поставил тот или иной диагноз, а подобная информация в случае с нейросетью — черный ящик.

«Мы не можем ей доверять. Тем более, встает вопрос о том, кто несет ответственность за принятые ИИ решения», — добавила Каримова.

О том, как нейросеть может помочь врачу в работе, читайте здесь.