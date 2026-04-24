«Мышцы слабеют, но он продолжает ходить»: 9-летний мальчик из Нижнего Тагила со смертельным диагнозом мечтает о маме и п

Девятилетний Максим, воспитанник одного из детских домов Нижнего Тагила, мечтает обрести любящих родителей. Три года назад жизнь мальчика изменилась навсегда: врачи диагностировали у него редкое и смертельно опасное генетическое заболевание — миодистрофию Дюшенна. Недуг вызван нарушением в работе гена, который отвечает за выработку белка, служащего структурным каркасом для мышечных волокон. В результате мышцы ребенка неумолимо слабеют с каждым днем, передает портал e1.ru .

Миодистрофия Дюшенна — это тяжелое нервно-мышечное заболевание, поражающее преимущественно мальчиков. Оно характеризуется прогрессирующей мышечной слабостью, хронической утомляемостью, а на поздних стадиях к нему добавляются серьезные сердечно-сосудистые и дыхательные нарушения. По скорости развития и тяжести течения болезнь напоминает спинальную мышечную атрофию. Обычно к 9–12 годам пациенты с таким диагнозом теряют способность передвигаться самостоятельно, однако Максиму удается ходить до сих пор. Это стало возможным благодаря усилиям врачей Областной детской клинической больницы, где мальчик ежегодно проходит курсы реабилитации.

Несмотря на тяжелый недуг, Максим растет удивительно спокойным, чувствительным и абсолютно неконфликтным ребенком. У него большие, добрые и светлые глаза. Главное увлечение мальчика — рисование, в котором он достиг заметных успехов, неоднократно занимая призовые места в творческих конкурсах.