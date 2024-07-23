На «горячую линию» главного врача в Подмосковье поступило 16- тысяч звонков с начала этого года

«Горячая линия» главного врача работает в медицинских организациях по всему Подмосковью. Так только с начала года на «горячую линию» главного врача поступило более 160 тыс. обращений, а за все время работы обработано порядка 480 тыс. звонков. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Примечательно, что данный сервис помогает жителям региона задать интересующие вопросы и получить всю необходимую информацию по работе медучреждения, а также оставить отзывы и предложения.

Чтобы позвонить на горячую линию, достаточно набрать единый номер телефона: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный, который соответствует вашей медицинской организации. Узнать добавочный номер можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый реабилитационный центр для участников СВО появился на базе предприятия в Коломне.