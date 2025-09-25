Эпидсезон набирает обороты: в северном регионе России люди попадают в больницы из-за осенней инфекции

На Ямале зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ — за последнюю неделю число заболевших превысило 6000 человек. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Основная масса случаев приходится на детей до 18 лет, а среди 58 госпитализированных 43 пациента — несовершеннолетние. Специалисты связывают всплеск с сезонным похолоданием и увеличением контактов в закрытых помещениях, подчеркивая, что основной путь передачи инфекции — воздушно-капельный.

В противовес распространению вирусов в округе активно продолжается прививочная кампания. На текущий момент вакцину от гриппа получили 84 тысячи взрослых и 46,5 тысячи детей, что формирует существенную иммунную прослойку населения. Медики настаивают: вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики, а обращение к врачу при первых симптомах — обязательным условием правильного лечения.

