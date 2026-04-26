«На коленях перед врачами»: дочь онкобольного из Севастополя рассказала о шестидневном аде с невыносимой болью

В Севастополе разразился громкий скандал, связанный с оказанием медицинской помощи онкологическому больному. Дочь пациента по имени Валерия предала огласке шокирующие кадры, на которых ее отец, страдающий от невыносимых головных болей из-за опухоли головного мозга, на коленях умоляет персонал больницы о помощи.

По словам девушки, мужчина уже шестые сутки мучается от сильнейшего болевого синдрома.

«Я прошу предать это огласке. Мой отец болен раком. Уже 6-е сутки он мучается от невыносимых головных болей из-за опухоли в мозге. Это боль, которую невозможно терпеть», — рассказала она в социальных сетях.

Ранее скорая помощь уже дважды доставляла его в одно и то же медицинское учреждение, однако в первый раз после восьмичасового ожидания ему лишь поставили капельницу и отправили домой, а на следующий вечер мучительная боль вернулась с прежней силой.

На распространенной в сети видеозаписи отчетливо видно, как обессилевший мужчина стоит перед врачами на коленях, пытаясь достучаться до них. Девушка в отчаянии призналась, что не знает, в какие инстанции ей обращаться, чтобы ее отцу наконец была оказана квалифицированная помощь и адекватное обезболивание.