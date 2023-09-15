На Кубани выявили три вспышки африканской чумы свиней

На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщил в пятницу, 15 сентября, оперативный штаб региона.

По информации ведомства, заболевания у скота выявили в Новороссийске, Тихорецком и Калининском районах Краснодарского края. Отмечается, что первый очаг был обнаружен в столовой станицы станицы Еремизино-Борисовская Тихорецкого района. Более 50 килограмм свинины были инфицированы вирусом.

По данным оперштаба, продукция произведена на фирме «Агрокомплекс». Она подлежит уничтожению. Инфицированные трупы свиньи нашли в лесопосадке Калининского района на территории Куйбышевского сельского поселения. Отмечается, что они были уничтожены, а в местности произвели дезинфекцию.

В августе из других регионов России также поступала информация об обнаружении очагов АЧС. Так, сообщения появились из села Борисовка Уссурийского городского округа. Также очаг был выявлен в Ростовской области – в личном подсобном хозяйстве в Усть-Донецком районе региона.

АЧС – это смертельная болезнь свиней, которая поражает как домашний скот, так и диких животных. Болезнь не представляет угрозы людям, но влияет на благополучие животных и вызывает производственные и экономические проблемы.