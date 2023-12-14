«На первом месте пропаганда»: врач объяснила, почему в России растет продолжительность жизни

В рамках Прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2023 года ожидается увеличение продолжительности жизни граждан в сравнении с предыдущими годами.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала нам, за счет чего это происходит. Как оказалось, есть как минимум несколько существенных факторов, влияющих на здоровье и жизнь населения.

«Уже сейчас массово строятся спортивные площадки, большее количество людей занимается физической культурой. И, вполне возможно, люди стали вести более здоровый образ жизни», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также в России ведется борьба с курением, напомнила специалист, а в поликлиниках проходит диспансеризация, на ранних стадиях выявляются заболевания. Это позволяет вовремя их лечить и, возможно, предупреждать.

«Еще плюс, наверное, это вакцинация. Например, от того же гриппа у нас она проводится регулярно. Подобные медицинские мероприятия тоже заметно сказываются на продолжительности жизни, но на первом месте, все-таки, стоит пропаганда здорового образа жизни», — добавила Беляева.

Ранее стало известно, когда решится проблема с яйцами, на которую указал Путин.