На расстоянии клика: коломенские медики проводят 3,2 тыс. онлайн-консультаций в неделю

Медики Коломенской больницы с начала года провели более 150 тыс. телемедицинских консультаций, еженедельно обслуживая порядка 3,2 тыс. пациентов в дистанционном формате. Как отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев, еженедельно проводится около 700 педиатрических и более 2,5 тыс. взрослых онлайн-приемов.

Пациенты могут получать консультации врачей прямо из дома, минимизируя контакты с другими заболевшими. В дистанционном формате доступно оформление справок, направлений на анализы и диагностику, получение результатов исследований, продление электронных рецептов на льготные лекарства при ранее назначенной терапии, а также запись на вакцинацию или профилактический осмотр.

Записаться на онлайн-консультацию можно несколькими способами: по единому номеру «122», через чат-бот «Денис», на портале «Здоровье» Московской области с выбором опции «онлайн-прием», или непосредственно во время очного визита к врачу. Сервис продолжает активно развиваться, демонстрируя востребованность телемедицинских услуг среди жителей Подмосковья.