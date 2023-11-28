Эксперт: мировой опыт поможет решить важные задачи, связанные с работой терапевтов

С 29 по 30 ноября будет проходить VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей «Достижения современной медицины жителям Подмосковья». В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф.Владимирского соберутся врачи и студенты-медики из Подмосковья и других регионов России, а также из 28 государств, в том числе, Франции, Германии, Италии, Португалии, США, всех стран СНГ и так далее. Форум будет проходить в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здоровье Подмосковья».

Мировой опыт может помочь решить важные задачи, связанные с работой терапевтов. Об этом рассказала замдиректора МОНИКИ по науке и международным связям Екатерина Какорина.

«Врач-терапевт и врач общей практики – это те специалисты, которые должны ориентироваться в целостном организме, знать все системы человека. Врач-терапевт это краеугольный камень всей системы здравоохранения», - подчеркнула эксперт.

В Подмосковье число терапевтов растет, но их по-прежнему недостаточно. В обеспечении кадрами как раз мог бы помочь международный опыт. Кроме того, можно было бы изучить программы скринингов, которые действуют в разных странах. Екатерина Какорина напомнила, что такой масштабной диспансеризации, как в России, нет нигде в мире. Но есть опыт программ по выявлению, например, наиболее распространенных новообразований. Еще одна актуальная тема – наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе, в дистанционном формате.