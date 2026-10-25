Петр Ян победил Мераба Двалишвили и защитил чемпионский титул UFC

Российский боец Петр Ян успешно защитил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, сообщает РБК. Поединок против Мераба Двалишвили прошел на турнире UFC 333 в Абу-Даби и длился все пять раундов.

Все судьи отдали победу Яну с одинаковым счетом — 48-47, 48-47, 48-47. Таким образом, россиянин подтвердил статус действующего чемпиона и продолжил серию успешных выступлений в сильнейшей лиге смешанных единоборств.

Это уже третий бой между Яном и Двалишвили. В декабре 2025 года на турнире UFC 323 россиянин победил единогласным решением судей и вернул себе чемпионский пояс.

В марте 2023 года Двалишвили одержал верх над Яном — тоже единогласным решением. Нынешняя встреча стала для обоих спортсменов решающей в очередном витке противостояния, и Ян сумел взять верх в упорной борьбе.

Ян впервые он стал чемпионом UFC в июле 2020 года, победив Жозе Альдо. Затем он не смог защитить титул: в марте 2021-го его дисквалифицировали в поединке со Стерлингом за запрещенный прием. В апреле 2022-го Ян уступил Стерлингу в реванше раздельным решением судей.

Несмотря на эти неудачи, он сумел вернуться на вершину и вновь завоевать пояс. Всего у 33-летнего Яна 21 победа и 5 поражений в смешанных единоборствах.

На счету 35-летнего Двалишвили 21 победа и 6 поражений в профессиональной карьере. Он остается одним из сильнейших претендентов дивизиона.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт допустил проведение турнира UFC в России.